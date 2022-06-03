Candan Erçetin Kırklareli'nde konser verdi - Son Dakika
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Candan Erçetin Kırklareli'nde konser verdi

03.06.2022 08:47
Candan Erçetin Kırklareli'nde konser verdi

Sanatçı Candan Erçetin, "Kırklareli 29. Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali" kapsamında konser verdi.

Sanatçı Candan Erçetin, "Kırklareli 29. Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali" kapsamında konser verdi.

Erçetin, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na düzenlenen konserde sevenleriyle buluştu.

Memleketi Kırklareli'ni çok sevdiğini belirten Erçetin, konsere gelen kent sakinlerine teşekkür etti.

Erçetin, zaman zaman 9/8'lik ritimlerle sahnede dans etti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, konser sonrasında Erçetin'e çiçek verdi.

Kırklareli 29. Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali 4 Haziran Cumartesi gecesi sona erecek.

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Kaynak: AA

Candan Erçetin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

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