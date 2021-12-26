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Cani evlat, tartıştığı annesini bıçaklayıp kendini ihbar etti - Son Dakika

Cani evlat, tartıştığı annesini bıçaklayıp kendini ihbar etti

26.12.2021 10:05

İzmir'de 56 yaşındaki Sevda Yalın, tartıştığı oğlu tarafından kalbinden bıçaklandı. Alkollü olduğu öne sürülen cani evlat olay sonrası kendini ihbar ederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'ta bulunan bir binada yaşanan olayda, iddiaya göre, Sevda Yalın (56) ile oğlu A.E., arasında tartışma çıktı.

ANNESİNİ KALBİNDEN BIÇAKLADI

Çıkan tartışmanın ardından Yalın, oğlu A.E., tarafından kalbinden bıçaklandı. Annesini bıçaklayan A.E., daha sonra 112'yi arayarak durumu ihbar etti. Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

AĞIR YARALI KADIN KURTARILAMADI

Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Sevda Yalın, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli A.E. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

EŞİNDEN YENİ BOŞANMIŞ

Öte yandan, Yalın'ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Yalın'ın bir süre önce eşinden boşanmış oluğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Bahçelievler Mahallesi, Karabağlar, İzmir, Yalın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cani evlat, tartıştığı annesini bıçaklayıp kendini ihbar etti - Son Dakika


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