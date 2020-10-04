Canik Belediyesi'nden hayvan hakları etkinliği - Son Dakika

Canik Belediyesi tarafından "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" kapsamında çevreye duyarlılık ve hayvan hakları etkinliği gerçekleştirildi.

Canik Belediyesi Veteriner İşleri Birimi tarafından Meşe Orman Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte parkın muhtelif yerlerine hayvan besleme ve su kapları yerleştirildi. Çevre duyarlılığı ve hayvanları koruma bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Canik ilçesinin muhtelif yerlerine 50 adet mama ve su kabı konulacak.

Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Hayvan Severler Derneği yöneticileri, anaokulu öğrencileri ve hayvanseverlerin de katıldığı programda mama dağıtımı gerçekleştirilerek hayvan besleme kaplarının nasıl kullanılacağı çocuklara gösterildi.

Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve vatandaşların hayvanlarla sağlıklı temas kurmasını sağlamak amacıyla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Sadece belirli günlerde değil her zaman sahipsiz can dostlarımıza yönelik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Belediyemizdeki veteriner birimimizi güçlendirdik. İlçemizdeki hayvanların günlük bakımı ve beslenmesini gerçekleştiriyoruz. Bu gerçekleştirdiğimiz mama kabı sistemi haricinde de duyarlı vatandaşlarımızdan gelen taleplere hızlıca cevap veriyoruz. Biliyorsunuz ilçemizde çok ses getiren postacı kardeşlerimizle iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz 'Çantamda Merhamet Var' projemize göreve geldiğimiz ilk aylarda başlamıştık. Bu projemizde gayet sistemli ve güzel bir şekilde devam ediyor. Yine Meşe Orman Park'ta gördüğünüz şekliyle uygun alanlarda kuş yemlikleri konuşlandırdık. 'Yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz' anlayışı içerisinde 'Bir kap sevgi' sloganıyla bu faaliyetlerimizi yıl boyunca gerçekleştiriyoruz. Bugün burada yaptığımız etkinliğin amacı farkındalık oluşturmak. Çocuklarımızın ilgisini çekmek. Onların dünyasına hayvan sevgisini ve merhameti yerleştirmektir. Katılımları nedeniyle Kaymakamımıza, Canik Hayvan Severler Derneği yöneticilerine ve küçük yavrularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN