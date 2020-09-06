Canik'te asfalt seferberliği - Son Dakika

Asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendiren Canik Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeni açılan bağlantı güzergahlarının yanı sıra merkez mahalleler ve kırsal mahallelerde çalışmalar gerçekleştiren Canik Belediyesi, Ağustos ayı içerisinde 3 bin 320.74 metrekare sıcak asfalt kaplama, yama ve sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Kaliteli bir yol ağı oluşturmak için yolların standardını yükseltmek, daha modern ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla sıcak asfalt, yol yapım, bakım ve onarım, sathi asfalt kaplama, yol açma, yol genişletme gibi çalışmalar korona virüs salgını sürecinde de aralıksız sürdü.

"Kapsamlı ve planlı çalışıyoruz"

Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak için Samsun Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yoğun bir sezon geçirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Yol medeniyettir düsturuyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken SASKİ gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde istişareli bir şekilde hareket ediyoruz. İlk etapta doğalgaz çalışmalarını kolaylaştırmak üzere Teknepınar ve Atatürk mahallelerimizde yol açma çalışmalarını başlatmıştık. Akabinde ilçemiz genelinde sorunun değil çözümün bir parçası olma anlayışıyla belirli plan ve program dahilinde vatandaşların istek ve taleplerini de dikkate alarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Hem kırsalda hem merkez mahallelerimizde yol açma, tamirat tadilat, yama, satıh kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarımız planlandığı şekliyle devam ediyor. Sadece ağustos ayında bir aylık süreçte merkez mahallelerimiz de 3 bin 320.74 metrekare asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdik. Koordinasyon, diyalog ve istişareyi önemsediğimizi her fırsatta ifade ediyorduk. Bu şekliyle kazanan Canik oluyor, kazanan vatandaşlarımız oluyor. Vatandaşlarımızın memnuniyeti de bizleri mutlu ediyor. İlçemizde ki tüm cadde ve sokakların eksikliklerini giderecek ve asfalt alt yapısını yenileyecek şekilde planlamalarımızı yaptık. Bu vesile ile bir kez daha ilçemize gerçekleştirdiği hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN