14 yaşındaki çocuk canını hiçe sayıp kanala atladı, "Yasaklar çiğnenmek içindir" dedi - Son Dakika

Kentte 40 dereceyi aşan hava sıcaklığından bunalan çocuk ve gençler Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Akıntının güçlü olduğu suya köprü ve demir korkulukların üzerinden atlayan gençler, her yıl onlarca boğulma vakasının yaşandığı sulama kanallarına atlarken, yaptıkları akrobatik hareketler dikkat çekti.

Kanalda yüzerek serinlemeye çalışan Levent Hancı (15), sıcaklardan rahatsız olduğunu belirterek "Adana yanıyor. Koronavirüs de var. Serinlemek için buraya geliyoruz. Yapacak bir şey yok" dedi.

"YASAKLAR ÇİĞNENMEK İÇİNDİR"

Kanalda yüzen bir başka genç Mustafa Tok (14) ise virüs nedeniyle havuzların kapalı olduğunu öne sürerek, "Burada da yüzmek yasak ama yasaklar çiğnenmek içindir" diye konuştu. Serhat Güler (9) de serinlemek için en iyi yerin kanallar olduğunu ileri sürerek, "Burası buz gibi. Tehlikeli olsa demir koyarlardı" ifadelerini kullandı.

Gençlerin sulama kanalındaki tehlikeli oyunu, gün boyu sürüyor.