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Çankaya Akademi'den gençlere eğitim fırsatı - Son Dakika

Çankaya Akademi'den gençlere eğitim fırsatı

04.12.2021 01:01

Çankaya Akademi'den gençlere eğitim fırsatı Çankaya Belediyesinin dört merkezde açtığı sınavlara hazırlık kursları "Çankaya Akademi" gençleri LGS ve YKS sınavlarına hazırlıyor.

Çankaya Akademi'den gençlere eğitim fırsatı

ANKARA - Çankaya Belediyesinin dört merkezde açtığı sınavlara hazırlık kursları "Çankaya Akademi" gençleri LGS ve YKS sınavlarına hazırlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan merkezlerde Çankayalı öğrencilere dersler ücretsiz olarak veriliyor.

Çankaya Belediyesi bir ilke daha imza atarak Çankayalı öğrenciler için "Çankaya Akademi"yi kurdu. Örgün eğitime destek programı kapsamında oluşturulan Akademi'de öğrenciler derslerine tamamlayıcı eğitimleri alarak LGS ve YKS sınavlarına da en iyi şekilde hazırlanıyorlar.

15 Kasım'da başlayan ve ücretsiz verilen eğitimler kapsamında 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri Fen ve Sosyal Bilimler, Türkçe ve Matematik derslerini Bademlidere ve 100. Yıl Çankaya Evlerinde, 10, 11 ve 12. Sınıflar ile mezun öğrenciler Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe/ Edebiyat, Coğrafya, Tarih ve Felsefe derslerini Öveçler Nazım Hikmet ve Sokullu Çankaya Evlerinde görüyorlar.

Seviye tespit sınavının ardından seviyelerine uygun sınıflarda haftalık ders programı doğrultusunda uygulanan dersler uzman branş öğretmenleri tarafından veriliyor. Uygulamalı test çözme teknikleri ile desteklenen kurslarda öğrenciler deneme sınavları ile kendilerini ölçme imkanı da bulacaklar.

Taşdelen: "Fırsat eşitsizliğini azaltıyoruz"

Çankaya Akademi'yi eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltmak amacıyla kurduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; "Bu merkezlerimizde özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerden gelen çocuklarımıza destek olacağız. Ortaokul ve liseye devam eden öğrenciler ile mezunlara yönelik 12 farklı branşta tamamlayıcı ve destekleyici eğitimlerin verildiği merkezlerimizde çocuklarımızı aynı zamanda LGS ve YKS sınavlarına da hazırlıyoruz" dedi.

Çankaya Akademi'den gençlere eğitim fırsatı
Çankaya Akademi'den gençlere eğitim fırsatı
Çankaya Akademi'den gençlere eğitim fırsatı
Çankaya Akademi'den gençlere eğitim fırsatı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Çankaya Belediyesi, Çankaya, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya Akademi'den gençlere eğitim fırsatı - Son Dakika


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