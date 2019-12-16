Çankaya Belediyesinden yeni yıl konserleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesinden yeni yıl konserleri - Son Dakika

Çankaya Belediyesinden yeni yıl konserleri

6 saat önce

Çankaya Belediyesi yılbaşı kutlamaları kapsamında iki konser düzenleyecek.

Çankaya Belediyesinden yeni yıl konserleri, System.String[]

Çankaya Belediyesi yılbaşı kutlamaları kapsamında iki konser düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hacettepe Trio ve Sanatçı Dostları" Yılmaz Güney Sahnesi'nde "Yılbaşı Özel Konseri"yle, Zafer Mutlu, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Yüzyılın Şarkıları Konseri"yle 25 Aralık'ta seyircinin karşısında olacak.

Başkentlileri yeni yılın hemen öncesinde klasik müzik ile buluşturacak konserler, saat 19.30'da başlayacak. Ücretsiz konserler için yer fişleri konserlerin yapılacağı merkezlerden alınabilecek.

Çankaya Belediyesi, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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