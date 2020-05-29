Çankaya Belediyesinden yenidoğan bebeklere hediye seti - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve 0-6 aylık bebeği olan ailelere "Hoşgeldin bebek seti" hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana sürdürülen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen "Hoşgeldin bebek" ziyaretleri başladı.

Aile sağlığı ve eğitimi hizmetleri kapsamında, Çankaya'da dünyaya gelen bebeklerin evlerini ziyaret eden belediye sağlık ekipleri, aileye "Hoşgeldin bebek seti" hediye ediyor.

Çankaya'da ikamet eden ve 0-6 aylık bebeği olan aileleri kapsayan hizmeten, hosgeldinbebek@cankaya.bel.tr e-posta adresine bebeğin doğum belgesi, fotoğrafı ve iletişim bilgilerini ileterek yararlanılabiliyor.

Bebek cildi hassasiyeti göz önünde bulundurularak hazırlanan ve 11 parçadan oluşan set, doğal ve sağlıklı anti alerjik battaniye, zıbın üstü, iç zıbın, bere, zıbın altı, badi, atlet, mendil, önlük, eldiven, bebek anne omuz örtüsünden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, insan odaklı sosyal demokrat belediyecilik anlayışı gereği insanları mutlu edecek hizmetler verdiklerini belirtti.

Taşdelen, şunları kaydetti:

"Salgın hastalık nedeniyle bu hizmetimize bir süre ara vermiştik. Salgın riski hala ortadan kalkmadığı için ziyaretlerimizi kapıda yaparak Hoşgeldin Bebek setimizi tekrar hediye etmeye başladık. Bu süreçte hem personelimiz hem de vatandaşımızın sağlığı için tedbirlerimizi alarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz."