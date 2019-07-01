Çankaya'da favoriler zorlanmadı

6 km. uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 3 çıkış üzerinden koşulan yarışta Kategori 2'de Opel Astra GSI ile Çağlar Ünüvarbirinciliği elde ederken, BC Vision Motorsport adına Fiat Palio Kit Car ile yarışan Nizamettin Kaynak ikinciliği ve GP Garage My Team adına Fiat Palio ile yarışan Ramazan Ekiz de üçüncülüğü kazandı.

Renault Sport Clio'ların mücadelesi şeklinde geçen Kategori 3'de Ankaralı Refik Bozkurt günün en hızlı ismi olmayı başarırken BC Vision Motorsport yarışan Ayhan Germirli ikinci ve Erdal Etyemez de üçüncü olarak podyuma çıktılar.İki otomobilin mücadelesine sahne olan Kategori 4'te ise Mitsubishi Lancer EVO IX ile GP Garage My Team adına yarışan Emin Cem Yalın birinciliği ve "en iyi zaman" ödülünü kazanan isim oldu. Seat Leon Supercopa ile Tuğrul Köselerden'in kategori 4'te ikinci olduğu yarışın "En İyi Takım" ödülü de GP Garage My Team'in oldu.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini, elim bir trafik kazasında yaşamını yitiren 1980 Türkiye Ralli Şampiyonu Ankaralı sporcu Hasan Kalaycı'nın eşi ve copilotu olan Tuna Kalaycı ve ANOK yetkilileri takdim etti.