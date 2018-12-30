Son Dakika Haberleri: Çankaya'da Kırmızı Işıkta Kaza, 5 Yaralı

Çankaya'da Kırmızı Işıkta Kaza, 5 Yaralı

40 dakika önce

ANKARA'da, kırmızı ışıkta gerçekleşen kazada 5 kişi yaralandı.

Çankaya'da Kırmızı Işıkta Kaza, 5 Yaralı, System.String[]
ANKARA'da, kırmızı ışıkta gerçekleşen kazada 5 kişi yaralandı.

 

Çankaya'da Söğütözü Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Söğütözü Caddesi'nden Çukurambar'a doğru hareket halinde bulunan M.K'nın isimli kişinin kontrolündeki 06 AEY 718 plakalı araç, kırmızı ışıkta bekleyen E.S yönetimindeki 06 YNE 80 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kavşağın ortasına savrulan 06 YNE 80 plakalı araçtaki 1'i çocuk 4 kişi ve kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobilin sürücüsü M.K yaralandı. Sürüklenen aracın arka koltuğunda bulunan  Z.S. bulunduğu yerde sıkıştı.  

 

Olay yerine itfaiye,sağlık polis ekipleri sevk edildi. Z.S sıkıştığı yerden kurtarıldı. Bu sırada endişeli gözlerle eşinin kurtarılmasını izleyen E.S.'yi sakinleştirmeye çalışan sağlık ekipleri, eşinin durumunun iyi olduğunu belirtti. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

 

Yola dökülen yakıt nedeniyle temizleme çalışması yapıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. 

 

Kazayı gören bir vatandaş, "Vuran araçta bir sıkıntı yok. Vurulan araçta bir kadın yaralı, nefes alamıyordu. Bir de küçük bir bebek vardı arabada" dedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:13 Kaynak: DHA

Çukurambar, Ankara, Çankaya, 3. Sayfa
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