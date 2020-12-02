Çankaya'da semt pazarları hafta içi kurulacak - Son Dakika

Çankaya Belediyesinden, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçedeki semt pazarlarının hafta içi kurulacağı bildirildi.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kurulan Yıldız Pazarı ile Ayrancı ve Ümitköy Organik Pazarı perşembe günü, Ayrancı, Balgat, Ümitköy ve Naci Çakır pazarları cuma günü, Esat Pazarı pazartesi, Aşıkpaşa Pazarı ise salı günü kurulacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların sebze, meyve ihtiyaçlarını karşıladıkları pazar yerlerini hafta içi açacaklarını kaydetti.

Kısıtlama boyunca vatandaşların ekmek ve ilaç ihtiyaçları için tüm ekiplerle görev başında olacaklarını vurgulayan Taşdelen, "Bu hafta sonu da telefon başında ve sahada görevli ekiplerimizle halkımızın hizmetinde olacağız. Hiç kimse endişelenmesin, belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir." ifadesini kullandı.

Taşdelen, salgın hastalıkla mücadelede Çankaya Belediyesi olarak her açıdan vatandaşın yanında olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinin başlamasından sonra işini kaybeden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza binlerce gıda ve temizlik malzemesi desteği verdik. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla tüm kamusal alanlarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza maske, kolonya ve dezenfektan desteği veriyoruz. Halkımıza evde kalmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz görevimizin başındayız. Bu zor günleri hep birlikte dayanışmayla atlatacağız."???????