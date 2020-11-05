Çankaya'da yatırımlar yükseliyor - Son Dakika

Çankaya'da yatırımlar yükseliyor

05.11.2020 11:04
Çankaya'da yatırımlar yükseliyor, System.String[]

Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde yaşanan güç koşullara rağmen yatırımlarına devam ediyor.

Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde yaşanan güç koşullara rağmen yatırımlarına devam ediyor. Belediye, Yıldız'da yeni hizmet binası, Öveçler'de Çankaya Evi, Karapınar'da spor parkının yapımını sürdürüyor.

Göreve geldiği günden bu yana Çankaya'nın çehresini değiştirerek ilçeyi Avrupa standartlarında bir kent haline getiren ve Türkiye'nin en büyük ilçesine yakışır hizmetleri halkın yararına sunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi sürecinde de yatırımlara devam ediyor. Turan Güneş Bulvarı üzerinde inşasına başladığı yeni hizmet binasının yapımını sürdüren Belediye, Öveçler'e Çankaya Evi, Karapınar Mahallesi'ne de spor parkı inşa ediyor.

Tüm dünyada etkisini sürdüren pandemi koşullarında yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Pandemi, ekonomik kriz bizim hızımızı kesmeyecek aksine Çankaya hizmet kervanı yoluna devam edecek. Bizim bir sloganımız var; kalp kırmadık, rekor kırdık diye. Aldığımız ödüller, pandemi dönemindeki çalışmalarımız bunların göstergesi. Bu süreçte Öveçler'de Çankaya Evi'nin temelini attık, Turan Güneş Bulvarı üzerinde belediye ek hizmet binasının temelini attık. Çankaya Belediyesi'nin bir farkı daha var, belediye olarak bizim dönemimizde bir kuruş borçlanmadık, hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı kendi öz kaynağımızla yaptık. Bizim farkımız bu ve bizler sizlere onurla, gururla hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yıldız'a kütüphane, diş kliniği, Çankaya Evi

Yıldız'ın değerine değer katacak yeni hizmet binası içinde yer alacak Çankaya Evi, yine çok kapsamlı bir eğitim yuvası olacak. Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği büyük kütüphane, 260 metrekare diş polikliniği ve 700 metrekare alanda dersliklerin yer alacağı bina, halkın birlikte öğrenip birlikte sosyalleştiği bir alan olacak

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29. Çankaya Evi Öveçler'e

Ankara Büyükşehir Belediyesi Öveçler Vadisi giriş kısmında Salkım Söğüt Sokak ile 1361. Sokak kesişiminde yapımına başlanan Öveçler Çankaya Evi ise bin 242 metre alan üzerine inşa ediliyor. Yeni Çankaya Evi, 2 bodrum kat, zemin kat ve 1. kat olmak üzere toplam 4 katıyla hizmet verecek. Engelli vatandaşların kullanımına da uygun olarak tasarlanan merkezde her kata asansörle ulaşılabilmenin yanı sıra engelli vatandaşların kolay kullanımı için tuvaletler de yapılacak. Öveçler Vadisini gören konumda 56 kişilik 110 metrekare büyüklüğünde kütüphanesi bulunacak Çankaya Evi'nde, hobi ve kişisel gelişim kursları için derslikler ve çok amaçlı salon da yer alacak.

Spor alanları yaygınlaşıyor

Karapınar Spor Parkı ise Çankayalıların ve Ankaralıların spor yapmasına olanak sağlayacak. İçerisinde futbol, basketbol sahası ile fitness alanları ve yürüyüş yolunun bulunacağı spor parkı bölge halkının büyük bir ihtiyacını giderecek. Toplamda 6 bin 33 metrekarelik alana yapılacak Karapınar Spor Parkı'nda çocuk oyun alanı ile yeşil alan da bulunacak. - ANKARA

Çankaya'da yatırımlar yükseliyor
Çankaya'da yatırımlar yükseliyor
Çankaya'da yatırımlar yükseliyor
Çankaya'da yatırımlar yükseliyor
Çankaya'da yatırımlar yükseliyor
Çankaya'da yatırımlar yükseliyor

Turan Güneş Bulvarı, Çankaya Belediyesi, Karapınar, Çankaya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya'da yatırımlar yükseliyor - Son Dakika


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