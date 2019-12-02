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Çankaya'dan sıcak çorba

6 saat önce

Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ankaralılara sıcak çorbayla "günaydın" diyor.

Çankaya'dan sıcak çorba, System.String[]

Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ankaralılara sıcak çorbayla "günaydın" diyor. Belediye, Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan başkanlık binası, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde vatandaşlara sıcak çorba dağıtımına başladı.


Çankaya Belediyesi, soğuk havaların başladığı bugünlerde vatandaşlara saat 07.00-09.00 saatleri arasında sıcak çorba ikramına başladı. Yolu Kızılay'dan geçen Ankaralıları sıcak çorbayla karşılayan Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi'nin Cebeci Kampüsü ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) A1 kapısında öğrencileri sıcak çorbayla karşılamaya başladı.


2015 yılından bu yana 800 bin kişiye sıcak çorba ikramında bulunan Belediye, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ve ODTÜ önünde öğrencileri sıcak çorbayla karşıladı. Sabah 07.00-09.00 saatleri arasında yapılan çorba dağıtımı, kış boyunca devam edecek. - ANKARA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çankaya Belediyesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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