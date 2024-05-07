Çankaya Evleri Yıl Sonu Sergileri Başladı

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(ANKARA) - Çankayalıların çeşitli kurslarla kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığı Çankaya Evleri'nde yıl sonu sergileri başladı. "Çankaya Evleri Yıl Sonu Sergileri", Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde ziyaretçilerle buluştu.

Çankaya Evleri, yıl boyunca bünyesinde eğitim alan kursiyerlerinin ürettiği çalışmaları dün Başkentlilerle buluşturdu. Zübeyde Hanım, İsmail Cem, Yıldız, Maltepe, Birlik, Ayrancı, Nazım Hikmet, Sokullu, Karapınar, Mürsel Uluç, Emek, Hasan Ali Yücel, 100. Yıl, Cebeci, Dilekler ve 50. Yıl, Kırkkonaklar, Esat, Mimar Sinan, Bayraktar ve Bademlidere Çankaya Evleri'nde eğitim alan kursiyerlerin eserleri, 9 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi, Zübeyde Hanım, İsmail Cem, Yıldız, Maltepe, Birlik Çankaya Evleri'nin çalışmalarıyla dün açılırken, bugün Ayrancı, Nazım Hikmet, Sokullu, Karapınar, Mürsel Uluç ve 8 Mayıs (yarın) Emek, Hasan Ali Yücel, 100. Yıl, Cebeci, Dilekler ve 50. Yıl Çankaya Evleri'nin ortak sergisiyle devam edecek. 9 Mayıs'ta ise Kırkkonaklar, Esat, Mimar Sinan, Bayraktar ve Bademlidere Çankaya Evleri, eserlerini misafirlerine sunacak.

ÇAYYOLU BÖLGESİ ÇANKAYA EVLERİ SERGİLERİ 17 MAYIS'TA

Çankaya Evleri yıl sonu sergilerinin ikinci bölümü ise Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı'nda gerçekleşecek. Çayyolu, Beysukent, Bilkent, Mutlukent, Türkkonut, Türkan Saylan ve Ümitköy Çankaya Evleri kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünleri de 17 Mayıs'ta Başkentlilerin beğenisine sunulacak.

YIL BOYU ÜCRETSİZ KURSLAR

Resimden rölyefe, takı tasarımından dikişe, seramikten örgüye, deri çanta ve aksesuar yapımından fotoğrafçılığa kadar yaklaşık 116 branşta hizmet verilen Çankaya Evleri'nde her yıl yaklaşık 27 bin kursiyer eğitim alıyor.

Hobi ve kişisel gelişim ile meslek edindirme kurslarının yanı sıra LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilere de ücretsiz kurslar veren Çankaya Evleri, kütüphaneleri ile de öğrencilerin konforlu bir ortamda ders çalışmalarını sağlıyor.