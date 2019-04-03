Çankaya Kreşlerine Başvuru 15 Nisan'da Başlıyor

Türkiye
'de en kapsamlı kreş hizmeti sağlayan yerel yönetim olan Çankaya
Belediyesinde 2019-2020 yılı okul öncesi eğitim dönemi başvuruları 15 Nisan'da başlıyor.
Çankayalılara 7 yeni kreş kazandırarak kreş sayısını 12'ye çıkaran ve bin 500 çocuğa okul öncesi eğitim imkanı sağlayan Çankaya Belediyesi, kesin kayıtları bu yıl da noter huzurunda çekilecek kurayla belirleyecek. Çağdaş, modern ve düşük ücretle hizmete karşılık yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesi kreşlerine 2019-2020 eğitim dönemi için başvurular 15 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Yerel yönetim düzeyinde Türkiye'de en büyük gündüz bakımevi hizmeti veren ve son 5 yılda 7 yeni kreş açan Çankaya Belediyesi, toplam 12 kreşte bin 500 çocuğa okul öncesi eğitim imkanı sunuyor.
15 NNisan'da başlayacak süreç 29 Haziran'da sona erecek
Kapasitesini artırarak okul öncesi eğitime devam eden Çankaya Belediyesi kreşleri, yeni dönemde de yüzlerce çocuğa kucak açacak. Ebeveynlerin çocuklarının çağdaş ve kaliteli eğitim için öncelikli tercihleri olarak başvurdukları Çankaya Belediyesinde 15 Nisan'da başlayıp 3 Mayıs'a kadar sürecek başvuruların ardından 11 Haziran'da noter çekilişi yapılacak. Noter çekiliş sonuçları ise 13 Haziran'da belediyenin internet sayfasından ilan edilecek.
2016 doğumlu 36 aylık çocuklar için 15 Nisan'da başlayacak başvuruların yanı sıra Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitimine devam eden üst yaş grubu çocuklar için başvurular 6-17 Mayıs arasında yapılacak. Aileler başvurularını çocuklarının başlamasını istedikleri ve devam etmesini istedikleri kreşlere yapacak. Başvurularda anne, baba ve çocuğun kimlik fotokopisi ile anne-babanın maaş bordrosu istenecek.
Kayıtlar noter kurası ile belirlenecek
Yoğun talep alan kreşlere başvuruların kesin kayıtları, Çankaya Belediyesi 1. Kat Mali Hizmetler Toplantı Salonu'nda 11 Haziran'da saat 19.00'da yapılacak noter çekilişi ile belirlenecek. Kesin kayıt hakkı kazananlar, 17-28 Haziran tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Kreşlere yeni kayıt yaptıran 2016 doğumlu çocuklar 9 Eylül
'de, devam eden üst yaş grupları ise 16 Eylül tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak. Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerine başvurular için ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresinden alınabiliyor. - ANKARA