Çankırı'da 26 noktada fidan dikimi

11 Kasım'da 11 milyon fidan projesi kapsamında Çankırı'da 26 farklı bölgede fidan dikimi gerçekleştirildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan projede Çankırı'da da fidan dikimi gerçekleştirildi. Çankırı Protokolünün katılımıyla Yapraklı ilçesi Karacaözü köyünde fidan dikimi gerçekleştirildi. Çok sayıda öğrenci ve vatandaşın katılması sevindirdi.



Proje hakkında konuşan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "Kıyamet kopma noktasında ağaç dikiniz. Kıyameti koparmakta aslında insanların elinde. Bütün insanlık dünyadaki bütün ağaçları bir anda yaksalar çok geçmeden kıyamet kopacaktır ağaç bu kadar önemli bir şey. Bugün burada ilimizde 150 bin Türkiye genelinde de 11 milyon hedef varken bu katılımın yüksek olması nedeniyle 13 milyonu aştı. Fidanlarımız bugün toprakta buluşacak. Önümüzdeki yıl 2020. Buradan Çankırı adına hükümetimize sesleniyorum önümüzdeki sene bu rakamı 20 milyona çıkaralım. Bizim en önemli olan şey iyi bir nesil yetiştirmek çocuklarımızı güzel eğitmek, yetiştirmek. İyi bir çevrede yaşanması için de en çok iyi bir çevreye iyi bir bitki örtüsüne gerek var bu kutsal amaçla bugün buradayız. Bu vesile ile bu programı hazırlayan cumhurbaşkanımıza bakanlığımıza ve ilgililere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Fidan dikiminden sonra açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise "Bugün Peygamber Efendimizin kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikin buyuruyor. Çünkü en faydalı en güzel işleri kamuya kazandırmanın önemine vurgu yapıyor. Bireysel anlamda kişinin iyilik noktasında duyarlı olmasını ifade ediyor ve toplumsal anlamda da kamuya yararlı olabilecek iş ve işlemleri tavsiye ediyor. Dolayısıyla bu fidanlar aslında sadece tarımla ilgili bir konuya değil aynı zamanda eğitimle kültürle sosyal hayatla ilgili önemli sonuçlar doğuracak bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl ki ağaç yaş iken eğilir sözümüz var bu fidanların nasıl yeşereceği ile ilgili her birimizin tecrübesi bilgisi var. Bitkilere ağaçlara ilişkin büyüklerimiz eğitimle ilgili de yavrularımızın bir ağaçtan örnekleyerek bizlere hatırlatmışlar inşallah bu fidanlarımız tarım ve orman işleriyle ilgili çok daha yeşil yüksek rekoltelere sahip olabilecek sonucu doğursun hem de aynı şekilde geleceğimizin ümidi olan gençlerimizin yetişmesine de örneklik teşkil edecek sonuçları buradan çıkarmamıza da anlamamıza da vesile olsun duasıyla yeni kaybettiğimiz biricik annemiz adına bu fidanı dikmiş bulunuyoruz." şeklinde konuştu.



Program sonrasında Çankırı TRAC Şubesi ve AFAD Gönülleri asker selamında bulundular.



Yapılan programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, daire müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANKIRI