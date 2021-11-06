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Çankırı'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı - Son Dakika

Çankırı'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı

06.11.2021 11:53
Çankırı'da AK Parti'nin

Çankırı'da, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığının, "Bu hikayenin kahramanı sensin" temasıyla düzenlediği "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı.

Çankırı'da, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığının, "Bu hikayenin kahramanı sensin" temasıyla düzenlediği "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Teşkilat Akademisi adı altında yapılan çalışmaların partinin geleneksel eğitim çalışmalarının devamı niteliğinde olduğunu belirten Akdağ, "AK Parti'miz siyaseti olması gerektiği gibi yapan, hem vatandaşla hemhal olma anlamında hem de vatandaşa yaklaşım noktasında en makulü bulma noktasında bu eğitimleri uzun zamandan beri yapıyor." dedi.

Türkiye'nin gündeminde iki önemli konu olduğunu dile getiren Akdağ, "Birisi, maalesef diyeceğim, İYİ Partili bir milletvekilinin bir ziyaret sırasında Bingöl'de kendisine şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaşımıza, kardeşimize karşı galiz, çirkin, asla kabul edilemeyecek şekilde küfür ifadesi olmuştur. Kendisini ben de Çankırı'dan, bütün milletimizden özür dilemeye davet ediyorum. Hem kendisi özür dilemelidir hem genel başkanı özür dilemelidir hem partisi özür dilemelidir. Bu özürle de geçiştirilebilecek bir şey değil ve Sayın Meral Akşener bu şahıs hakkında gerekeni yapmalıdır." diye konuştu.

Terörle mücadelenin önemli bir parçası olan sınırın güneyine asker göndermekle ilgili tezkerenin Meclis'e geldiğini hatırlatan Akdağ, şöyle konuştu:

"Bu tezkereye Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'yle 'hayır' oyu vermesi gerçekten çok manidardır. Bu bir akıl tutulması. Bu da asla kabul edilebilir durum değildir. Senelerdir büyük mücadele içindeyiz teröre karşı ve hamdolsun, özellikle son senelerde çok da büyük muvaffakiyetimiz var. Senelerdir sınırımızın güneyinde bir PKK devleti kurulmaya çalışıldığını biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir hata yapmıştır, büyük bir yanlış yapmıştır."

Açıklamanın ardından başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Açılış konuşmalarının ardından program, basına kapalı olarak devam etti.

Programa AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkan Yardımcısı Muhammet Doğan, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik ile partililer katıldı.

Teşkilat Akademisi Eğitimi, yarın sona erecek.

Çankırı'da AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimleri başladı
Çankırı'da AK Parti'nin Teşkilat Akademisi eğitimleri başladı

Araştırma Geliştirme, Milletvekili, AK Parti, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da AK Parti'nin 'Teşkilat Akademisi' eğitimleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimleri başladı - Son Dakika
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