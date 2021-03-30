Çankırı'da en çok kitap okuyan kişilere ödül - Son Dakika

Çankırı'da en çok kitap okuyan kişilere ödül

30.03.2021 17:14

Çankırı'da en çok kitap okuyan kişilere ödül Çankırı'da 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri Çankırı'da 57. Kütüphane Haftası kapsamında kentte en çok kitap okuyan kişilere yönelik ödül töreni düzenlendi.

Çankırı'da en çok kitap okuyan kişilere ödül

Çankırı'da 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri

ÇANKIRI - Çankırı'da 57. Kütüphane Haftası kapsamında kentte en çok kitap okuyan kişilere yönelik ödül töreni düzenlendi.

Çankırı İl Halk Kütüphanesi'nde 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi. Düzenlenen program saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okunması ile başladı. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz burada yaptığı konuşmada "Kitap okumanın genç nesillere kazandırılması konusunda önümüzde uzun yol var. Bu konuda gayretten vazgeçmeyeceğiz. Eğitim-öğretim sistemimiz içerisinde en çok önem verdiğim mesele gençlerimize muhakkak okuma alışkanlığını kazandırmamız. Kitap yeni dünyaların, yeni bilgilerin kapılarını açmakta. Okuyan bir nesil bizim en önemli hedefimiz olması gerekmekte. Ülkelerin sanat, teknoloji, eğitimde geldikleri nokta ortada. Demek ki bunlar birbiriyle paralel ilerleyen süreçler. Biri yokken diğeri var olmuyor. Bu yıl 'Yaranlar Okuyor' projesini başlattık. Çankırılılardan bu projeye aktif desteklerini ve katılımlarını istiyorum. Bu konudaki en büyük hedefimiz farkındalığın oluşması. Her pazartesi okullarımızı ziyaret etmekteyiz. Ziyaret ettiğimiz okullarda çocukların ellerinde kitapları görünce gerçekten çok mutlu oluyorum. Projenin nebze de olsa okuma alışkanlığını kazandırma noktasında katkıda bulunduğu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Vali Ayaz, "Küçükler o kadar hevesli iken büyüklerinde muhakkak destek vermesi önem arz ediyor. Sosyal medya kullanımı çığ gibi büyümekte. Bağımlılıkla mücadelede sık sık gündeme getirdiğimiz bir konu. Ancak günümüz çağı ve önümüzdeki süreç bize şunu gösteriyor ki; sosyal medya bağımlılığı ile mücadele belki bağımlılıkla mücadele sürecinde yerini alacak. İsteğimiz Çankırı'daki her evde en az yarım saat kitap okunması. 30 dakika çok uzun bir süre değil. Günde 3-4 saat televizyon izleyen, 1-2 saatini sosyal medya geçiren bir milletiz. 30 dakika kitap olursak okuduğumuz kitap sayısı çok artacak" ifadelerini kullandı.

İl Kültür Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı ise, "İnsan kitabın, kitap da kütüphanelerin varlık sebebidir. Kütüphaneler eski çağlardan beri insanlığın hizmetindedir. Eldeki bilgilere göre ilk kütüphane, Asurlular zamanında kurulmuştur. Tarihin akışı içerisinde gelişerek günümüzün modern kütüphaneleri ortaya çıkmıştır. Uzay çağı olarak ifade edilen içinde yaşadığımız uygarlığın temeli, kitaptır desek herhalde mübalağa etmiş olmayız. İnsanlar için bu kadar değerli olan kitaplar, kütüphanelerde korunarak, okuyucuların, araştırmacıların ve tüm insanların hizmetine sunulmaktadır" şeklinde konuştu.

Çankırı'da en çok kitap okuyan kişilere ödül
Çankırı'da en çok kitap okuyan kişilere ödül
Çankırı'da en çok kitap okuyan kişilere ödül
Çankırı'da en çok kitap okuyan kişilere ödül

Kütüphane Haftası, Çankırı, Medya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankırı'da en çok kitap okuyan kişilere ödül - Son Dakika


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