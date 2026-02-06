Çankırı'da Obeziteyle Mücadele Artıyor - Son Dakika
Çankırı'da Obeziteyle Mücadele Artıyor

06.02.2026 11:34
Çankırı'da yapılan taramada, katılımcıların %75'i obez veya fazla kilolu çıktı. Diyetisyen ve egzersiz programları başlatıldı.

Çankırı'da, İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan taramaya katılanların dörtte üçünün obez ya da fazla kilolu çıkması üzerine diyetisyen ve egzersiz programlarına ağırlık verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında Çankırı'da da çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında kentte yaklaşık 30 bin kişinin vücut kitle endeksi ölçüldü.

Tarama yapılan vatandaşlardan dörtte üçünün obez veya fazla kilolu çıkmasının ardından kentte hizmet veren diyetisyen sayısı artırıldı, fizyoterapist eşliğinde egzersiz programları başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Şeyma Yüsra Soğanda, AA muhabirine, obezitenin hem dünyada hem de Türkiye'de giderek artan bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Fiziksel aktivitenin azalması ve beslenme alışkanlıklarının kötü yönde ilerlemesinin bu duruma zemin hazırladığını belirten Soğanda, "Bakanlığımızın 2011 yılından beri yürüttüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında aslında birçok çalışma devam ediyor. Geçen yıl mayıs ve temmuz ayları arasında Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişinin boyu ve kilosu ölçüldü, vücut kitle indeksleri hesaplandı." dedi.

Vücut kitle indeksinin kişinin zayıf mı, kilolu mu yoksa obez mi olduğunu gösterdiğini dile getiren Soğanda, şöyle devam etti:

"Çankırı'da yaklaşık 30 bin kişiyi taradık. Bu kişilerin yaklaşık 25 bini 18 yaş üzerindeydi. Ne yazık ki bu 25 bin kişinin dörtte üçü obez ya da fazla kilolu çıktı. Bu yönde birçok çalışma yapmaya çalışıyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezimizde hizmet veren iki diyetisyenimizin yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi yerleşkemizde yeni bir diyetisyen polikliniği hizmete açtık. Buradaki polikliniklere randevu alındığı gibi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki diyetisyen polikliniğimizden de vatandaşlarımız, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak hizmet alabilir."

Soğanda, Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki spor salonunda fizyoterapist eşliğinde hem bireysel hem de grup egzersizlerinin de yapıldığını vurgulayarak, "Aynı zamanda hareketi sürecin içine dahil etmemiz gerekiyor. Geçen yıl diyetisyenlerimize yaklaşık 4 bin 600 başvuru oldu. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Böyle bir hizmet, vatandaşlarımız için kaçmaz bir fırsat. Bütün vatandaşlarımızı Sağlıklı Hayat Merkezi'mize ve Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kişiyi sağlıklı tarafa çekmeyi amaçlıyoruz"

Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli diyetisyen Dilek Kılıç Doyduk da Çankırı'da fazla kilolu ve obezite sınıfında çok fazla kişi olduğuna dikkati çekti.

Kendilerine başvuranlarda destekleyici, sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Doyduk, "Amacımız bir diyet listesi verip göndermek değil, bireysel danışmanlık kurmak, hastayı bu süreçte desteklemek. Çankırılıların beslenme tarzı karbonhidrat ağırlıklı olduğu için kişiyi sağlıklı tarafa çekmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

