Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çankırı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

33 dakika önce

Çankırı'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çankırı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Çankırı'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bahri Kaya idaresindeki 06 AVR 52 plakalı otomobil, Çankırı- Kastamonu yolu Ayan mevkisinde refüjü aşarak karşı şeritten gelen Özcan Kalay yönetimindeki 18 T 0119 plakalı taksiye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen taksinin sürücüsü ile araçta bulunan oğulları Özkan ve Mesut Kalay'ın yanı sıra diğer sürücü Kaya yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:14 Kaynak: AA

Kastamonu, Çankırı, Güncel
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