Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Yangın (2)

Çankırı'da Yangın (2)

13 dakika önce

Çankırı'nın Korgun ilçesinde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evde yapılan aramada, burada yaşayan yaşlı adama ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldı.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evde yapılan aramada, burada yaşayan yaşlı adama ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldı.

İlçeye bağlı Karatepe köyünde Mehmet Şahin'in (85) yalnız yaşadığı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köy sakinleri durumu itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Çankırı ve Korgun belediyeleri itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangın sonucu ev tamamen yıkıldı.

Soğutma çalışmalarının ardından Çankırı Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerince enkazda arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından Şahin'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kemik parçaları, Çankırı Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının saat 03.00 sıralarında başladığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonrası yangının söndürüldüğünü belirten Semerci, "Cesede ulaşmak için titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Ceset göçük nedeniyle toprak altında kalmış, bir kısmına ulaşıldı. Yangının diğer evlere ulaşmadan söndürülmesi de önemliydi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:35 Kaynak: AA

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