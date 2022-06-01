Çankırı'daki araştırma ormanında vaşak tespit edildi - Son Dakika
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Çankırı'daki araştırma ormanında vaşak tespit edildi

01.06.2022 12:21
Çankırı'daki araştırma ormanında vaşak tespit edildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Orman Fakültesi Araştırma Ormanı'nda vaşak tespit edildiği bildirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Orman Fakültesi Araştırma Ormanı'nda vaşak tespit edildiği bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Orman Fakültesi Araştırma Ormanında Memeli Türlerinin Orman Amenajman Planlarına Entegrasyonu çalışması kapsamında araziye yerleştirilen foto kapanların incelemesinde, Türkiye'de koruma önceliği olan ve nadir görülen vaşağın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen ve Yaban Hayatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarkan Yorulmaz ile orman yüksek mühendisi Tuğba Dudu Günlü'nün yer aldığı projede, Türkiye'de koruma önceliği olan ve nadir görülen vaşakların, Eldivan ilçesinde bulunan ÇAKÜ Orman Fakültesi Araştırıma Ormanı'nda yaşayan kurt, yaban domuzu, yabani tavşan, sansar gibi yaban hayvanları ile birlikte yaşadığının görüldüğü ifade edildi.

Bu çalışmayla Eldivan ormanlarında yaşayan yaban hayvanlarının yaşama alanları tespit edilerek, ormancık faaliyetlerinin biyolojik çeşitliliğe entegrasyonu konusunda örnek bir uygulama gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projenin ayrıca Orman Genel Müdürlüğünün Türkiye genelindeki ormanlarda gerçekleştirdiği ormancılık faaliyetlerinin ormanlarımızdaki yaban hayatına uyumunun sağlanması konusunda örnek teşkil etmesi beklenmektedir. Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitim veren biyoloji, orman mühendisliği, veteriner, ziraat mühendisliği, coğrafya gibi farklı disiplinlerden uzmanların yer aldığı Yaban Hayatı Yüksek Lisans programında Çankırı'nın ve Türkiye'nin yaban hayatı varlığıyla ilgili çalışmalar yürütülmektedir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Yaban Hayatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarkan Yorulmaz da son olarak ÇAKÜ Ballıca kampüsü bölgesinde yine koruma önceliği olan türlerden karacanın tespitini yaptıklarını ve konu üzerinde çalışmalara başladıklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

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