Çankırı'dan Bitlis'e gelen öğrenciler tarihi mekanları gezdi - Son Dakika
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Çankırı'dan Bitlis'e gelen öğrenciler tarihi mekanları gezdi

21.05.2022 18:34
Çankırı'dan Bitlis'e gelen öğrenciler tarihi mekanları gezdi

Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Çankırı'dan Bitlis'e gelen öğrenciler, il merkezi ve ilçelerdeki tarih mekanları gezdi.

Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Çankırı'dan Bitlis'e gelen öğrenciler, il merkezi ve ilçelerdeki tarih mekanları gezdi.

Farklı yöreleri sosyo-kültürel açıdan tanımaları, tarihi ve kültürel miras bilinci kazanmaları, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmaları amacıyla hayata geçirilen program kapsamında kente gelen öğretmen ve öğrenciler, Güroymak Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri eşliğinde kentin tarihi mekanlarını gezdi.

Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Marancı, hazırlanan proje kapsamında gezdikleri tarihi mekanların öğrencilerde ve kendilerinde güzel izlenim bıraktığını ifade etti.

Güroymak Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile kardeş ve paydaş olduklarını anlatan Marancı, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede kardeşlerimizi bir hafta Çankırı'da ağırladık. Elimizden geldiği kadar güzel ağırlamaya gayret ettik. Akabinde biz Bitlis'e geldik. Burada gerçekten kardeşlik köprüsü kurduk. Projemizin isminde olduğu gibi Güroymak'tan Çankırı'ya Çankırı'dan Güroymak kardeşlik köprüsü noktasında gerçekten bir iş başardığımızı düşünüyorum. Ön yargıyı değiştirdik kırdık, burada çok güzel ağırlandık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Çankırı Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Ahmet Başaran da proje kapsamında Bitlis'in tarihi ve kültürel değerlerini tanıdıklarını belirterek, kardeşlik köprüsü oluşturma amaçlı ciddi çalışma yaptıklarını aktardı.

Çankırı Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Türker Okçu da Bitlis'te olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Öğrencilere hediyelerin verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'dan Bitlis'e gelen öğrenciler tarihi mekanları gezdi - Son Dakika


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