Çankırı gündem haberi: Rahman: "(Putin'e) Orta Asya ülkelerine yönelik Sovyetler gibi politika izlenmemesini istiyoruz" - Son Dakika
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Çankırı gündem haberi: Rahman: "(Putin'e) Orta Asya ülkelerine yönelik Sovyetler gibi politika izlenmemesini istiyoruz"

14.10.2022 23:20
Çankırı gündem haberi: Rahman: "(Putin'e) Orta Asya ülkelerine yönelik Sovyetler gibi politika izlenmemesini istiyoruz"

Çankırı gündem haberi | Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Orta Asya ülkelerine eski Sovyetler Birliği gibi davranılmamasını istedi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Orta Asya ülkelerine eski Sovyetler Birliği gibi davranılmamasını istedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Orta Asya-Rusya Zirvesi'nin kapalı bölümüne ait sosyal medyada yayılan görüntülere göre, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslendi.

Konuşmasında, Rusya ile ilişkilerin eşit olmadığından şikayet eden Rahman, "Sovyetler Birliği'nin dağılmasına sizinle birlikte tanık olduk. Küçük cumhuriyetlere, küçük milletlere - tıpkı şimdiki gibi - dikkat edilmediğini gördük. Gelenek ve görenekler dikkate alınmadı. Kalkınmaya destek verilmedi." dedi.

Putin ile dün yaptıkları görüşmede, her sene Rusya'ya giden iki milyon Tacik göçmenden bahsettiklerini anımsatan Rahman, Taciklerin Rusya'ya sadece iş için değil, eğitim ve tedavi için de gittiğini ve her sene Rusya'ya giden Tacik vatandaşların toplam sayısının 2 milyonu geçtiğini vurguladı.

Rusya'nın, kendisini ilgilendiren gıda sektöründe Orta Asya ile ticaretini geliştirdiğini ancak bu konuda ortaklarına eşit davranmadığını ileri süren Rahman, "Nedense Tacikistan'da düzenlenen 'şanssız' bir foruma Rusya'dan hiç olmazsa bakan düzeyinde katılım olması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdim, hatta sizinle konuştum ama yok, bakan yardımcısı düzeyinde katılım oldu. İşte (Rusya'nın) stratejik ortağı olan Tacikistan, bunu mu hak ediyor? Biz bunu yapmıyoruz, değil mi?" ifadelerini kullandı.

Rahman, Tacikistan halkının sayıca büyük olmadığına, kendilerinin 100-200 milyonluk bir millet olmadığına işaret ederek, "Ama bizim kendi tarihimiz, kültürümüz ve insanlarımız var. Saygı görmek istiyoruz. Biz yoksul (ülke) değiliz. Maden kaynakları bakımından zengin ülkeyiz. Ana stratejik ortağımız olan Rusya'nın menfaatlerine her zaman saygı duyduk. Biz de saygı gösterilmesini, diğer ülkeler gibi eşit davranılmasını istiyoruz. Çok para harcamaya gerek yok." dedi.

Toplantının ev sahibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacik meslektaşının sözlerini keserek, konuşmasını sonuçlandırmasını istedi. Bunun üzerine Putin'e dönen Rahman, "Vladimir Vladimiroviç, sizden Orta Asya ülkelerine yönelik eski Sovyetler Birliği gibi politika izlenmemesini istiyoruz. Her ülkenin kendine has sorunları, meseleleri, gelenek ve görenekleri var. Altın bir yolu bulmak ve her ülkeyle ayrı ayrı çalışmak gerekiyor." diye konuşmasını tamamladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tacikistan, Orta Asya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı gündem haberi: Rahman: '(Putin'e) Orta Asya ülkelerine yönelik Sovyetler gibi politika izlenmemesini istiyoruz' - Son Dakika

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