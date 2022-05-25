Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

25.05.2022 13:02
Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

ÇANKIRI, Ankara ve İstanbul'da jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

ÇANKIRI, Ankara ve İstanbul'da jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik Çankırı, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadınların da olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı; 10 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K., S.K. ve S.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine tutuklama Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine tutuklama
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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