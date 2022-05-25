Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

ÇANKIRI, Ankara ve İstanbul'da jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik Çankırı, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadınların da olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı; 10 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K., S.K. ve S.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.