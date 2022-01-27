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Çankırı Valisi Ayaz, vaka artışlarına karşı aşının önemine dikkati çekti - Son Dakika

Çankırı Valisi Ayaz, vaka artışlarına karşı aşının önemine dikkati çekti

27.01.2022 13:10
Çankırı Valisi Ayaz, vaka artışlarına karşı aşının önemine dikkati çekti

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte yeni tip koronavirüs (Kovdi-19) vaka sayılarının yaklaşık 3 katına çıktığını, günlük 200'ün üzerinde vaka olduğunu söyledi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte yeni tip koronavirüs (Kovdi-19) vaka sayılarının yaklaşık 3 katına çıktığını, günlük 200'ün üzerinde vaka olduğunu söyledi.

Vali Ayaz, Korgun ilçesinde düzenlenen muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde Kovid-19 vaka sayılarında ciddi yükseliş olduğuna işaret etti.

Sağlık Bakanlığının haftalık vaka haritası paylaştığını hatırlatan Ayaz, "Sağlık Bakanımızın paylaşmış olduğu haftalık vaka verisinde, ortalama vaka sayımızın hemen hemen üçe katlandığını görmüş olduk. Şu anda günlük 200'ün üzerinde ortalama vakamız var. Bu, 15 gün önce günlük 20 civarındaydı. İki gündür 200'ün üzerini gördük. Onun için bir kere daha söylüyoruz, lütfen artık herkes aşı olsun." dedi.

Aşı sayesinde hastaneye yatış oranlarının yükselmediğini vurgulayan Ayaz, "Hastanemizdeki kapasite durumu gayet iyi. Yoğun bakımlık, entübe olan veya hayatını kaybeden hastalarımızın ortak özelliği ya aşı eksikliği ya da hiç aşı olmamaları. Bir kere daha muhtarlarımızdan da rica ediyoruz. Köylerini, mahallelerini kontrol etsinler, aşı olmamış ya da aşıları eksik olan varsa arkadaşlarımızla irtibatlandırsınlar." ifadesini kullandı.

"Aşıyı gerek hastanede gerek sağlık ocağında gerekse gelir, evinde yaparız"

Vaka sayılarındaki hızlı yükselişin önlenmesi gerektiğine dikkati çeken Ayaz, şunları kaydetti:

"Vatandaş yeter ki aşı olsun. Aşıyı gerek hastanede gerek sağlık ocağında gerekse gelir, evinde yaparız. Yeter ki talep olsun. Bir süre daha bunun böyle gideceğini değerlendiriyoruz. Bu süreçte elimizdeki en önemli silah aşı. Bir eksiklik olmazsa inşallah bu yılın ortalarında durumun rahatlayacağını ümit ediyoruz. Onun için biraz daha sabır ve biraz daha bizlere, özellikle sağlıkçı arkadaşlarımıza yardımcı olmanızı istiyoruz."

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Çankırı, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı Valisi Ayaz, vaka artışlarına karşı aşının önemine dikkati çekti - Son Dakika


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