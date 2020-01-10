Çankırı'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Çankırı'ya bir de buradan bakın" fotoğraf sergisi açıldı.

Çankırı Çalışan Gazeteciler Derneği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide, geçen yıl 15 basın mensubu tarafından çekilen 56 fotoğraf yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, 7 yıldır Çankırı'daki basın mensuplarının fotoğraf sergi açılışına destek verdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Demir de sergide desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile basın mensuplarına teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Vali Hamdi Bilge Aktaş, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve muhabirlerin katılımıyla serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergideki fotoğrafları inceleyen Vali Aktaş, emeği geçenleri tebrik etti.