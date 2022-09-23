CANLARI PAHASINA BAYRAĞI YANMAKTAN KURTARDILAR - Son Dakika
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CANLARI PAHASINA BAYRAĞI YANMAKTAN KURTARDILAR

23.09.2022 10:23

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinin çatısında çıkan yangında, üniversite personeli Selim Ayyıldız (34), bir itfaiye eriyle birlikte, yanma tehlikesiyle karşı karşıya olan Türk bayrağını kurtardı.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinin çatısında çıkan yangında, üniversite personeli Selim Ayyıldız (34), bir itfaiye eriyle birlikte, yanma tehlikesiyle karşı karşıya olan Türk bayrağını kurtardı. Gönderden bayrağı indiren Ayyıldız ve itfaiye erinin çekilen fotoğrafları, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Ağabeyinin de gazi olduğunu belirten Ayyıldız, Bayrak bizim şerefimizdir dedi.

Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisindeki merkezi yemekhanesinin çatısında, 20 Eylül günü öğle saatlerinde yangın çıktı. 10 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 2 bin kişinin yemek yiyebildiği, işletmeler ve üniversiteye bağlı çeşitli birimlerin bulunduğu yemekhane binasının çatısındaki yangına, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe belediyelerinin ilgili birim görevlileri ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait itfaiye araçları, emniyet müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA, UMKE ve AFAD ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.Bu arada yangın sırasında göz yaşartan bir olay yaşandı. Atatürk Üniversitesi'ne ait sosyal tesislerde çalışan evli ve 1 çocuk babası Selim Ayyıldız, çatıyı saran alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerine içmeleri için su verirken binanın yanındaki gönderdeki bayrağın yanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gördü. Alev alev yanan binaya yaklaşan Ayyıldız, tehlikeye rağmen bir itfaiye görevlisinin de yardımıyla ipini çözdükleri bayrağı gönderden indirdi. Yanmaktan kurtardıkları bayrağı öpüp katlayan Ayyıldız, güvenlik görevlilerine teslim etti.

'BAYRAK İÇİN BİNLERCE ŞEHİT VE GAZİ VERDİK'

Olay günü yangın haberini aldıktan sonra yardım için yemekhanenin önüne geldiğini belirten Selim Ayyıldız, itfaiye erlerine içmeleri için su taşıdığını anlattı. Yükselen alevlerin binanın önündeki direkte dalgalanan bayrağa zarar vereceğini görünce bir itfaiye eri ile müdahale ettiğini belirten Ayyıldız, şöyle konuştuYemekhanenin çatısında çıkan alevler kısa sürede her tarafı kapladı. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangına müdahale ediyordu. Ortalık cehenneme dönmüştü. Yemekhane binasının altında bulunan özel güvenlik müdürlüğüne ait yaklaşık 10 metre uzunluğundaki direkte asılı olan bayrak yanmak üzereydi. Güvenlik görevlileri çevrede önlem almıştı. Alevlere müdahale eden bir itfaiye eri ile bayrağın bağlı olduğu ipi açıp aşağı indirdik. İtfaiye eri yeniden yangına müdahale ederken ben de bayrağı katlayıp çıkardım. Bayrak için binlerce şehit ve gazi verdik. Bayrak bizim için kutsaldır. Benim ağabeyim de vatani görevini yaparken bir gözünü kaybederek gazi oldu. Bayrak bizim kutsalımızdır. Bayrağımızı kurtarmak bizim için şereftir.Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. (DHA)

YORUMLAR
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Canları pahasına bayrağı yanmaktan kurtardılar Canları pahasına bayrağı yanmaktan kurtardılar REKTÖR ÇOMAKLI: YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR, YEMEK HİZMETİNDE AKSAKLIK OLMAYACAK REKTÖR ÇOMAKLI: YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR, YEMEK HİZMETİNDE AKSAKLIK OLMAYACAK
Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CANLARI PAHASINA BAYRAĞI YANMAKTAN KURTARDILAR - Son Dakika

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