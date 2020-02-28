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Canlı organizma virüsler batarya teknolojisini geliştirmek için kullanılabilir mi?
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en önde gelen teknik üniversitelerinden biri olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Profesör Angela Belcher'in 2009 yılında yaptığı bir buluş, günümüzün en önemli endüstrilerinin başında gelen batarya ve pillerin yapısında çığır açmaya hazırlanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en önde gelen teknik üniversitelerinden biri olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Profesör Angela Belcher'in 2009 yılında yaptığı bir buluş, günümüzün en önemli endüstrilerinin başında gelen batarya ve pillerin yapısında çığır açmaya hazırlanıyor.
Hem de çok ilginç bir yöntem olan virüsleri kullanarak...
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:34
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