Canlı organizma virüsler batarya teknolojisini geliştirmek için kullanılabilir mi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Canlı organizma virüsler batarya teknolojisini geliştirmek için kullanılabilir mi? - Son Dakika Dünya

Canlı organizma virüsler batarya teknolojisini geliştirmek için kullanılabilir mi?

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en önde gelen teknik üniversitelerinden biri olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Profesör Angela Belcher'in 2009 yılında yaptığı bir buluş, günümüzün en önemli endüstrilerinin başında gelen batarya ve pillerin yapısında çığır açmaya hazırlanıyor.

Canlı organizma virüsler batarya teknolojisini geliştirmek için kullanılabilir mi?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en önde gelen teknik üniversitelerinden biri olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Profesör Angela Belcher'in 2009 yılında yaptığı bir buluş, günümüzün en önemli endüstrilerinin başında gelen batarya ve pillerin yapısında çığır açmaya hazırlanıyor.


Hem de çok ilginç bir yöntem olan virüsleri kullanarak...

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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:34 
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