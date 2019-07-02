CANLI YAYIN DUYURUSU

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Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'un açıklamalarını ve antrenmanı DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:32 Kaynak: DHA
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'un açıklamalarını ve antrenmanı DHA olarak CANLI yayınlamaktayız
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