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Canlı yayın duyurusu

27 dakika önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile öğrencisi Joao Pereira'nın Getafe Alfonso Perez Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile öğrencisi Joao Pereira'nın Getafe Alfonso Perez Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Ünal Karaman, Ersun Yanal, Getafe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:29 Kaynak: DHA
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