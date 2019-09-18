Canlı yayın duyurusu

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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile öğrencisi Joao Pereira'nın Getafe Alfonso Perez Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:29 Kaynak: DHA
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile öğrencisi Joao Pereira'nın Getafe Alfonso Perez Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
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