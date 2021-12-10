(Şehit Piyade Uzman Çavuş Aksöz'ün cenazesi helallik için baba evine getirildi - Son Dakika

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi helallik için Sancaktepe 'deki baba evine getirildi.

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