(Şehit Piyade Uzman Çavuş Aksöz'ün cenazesi helallik için baba evine getirildi - Son Dakika

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi helallik için Sancaktepe'deki baba evine getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğu, bölgede tespit edilen hedeflerin vurulması sonucu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.İki ay önce nişanlandığı, kısa süre içerisinde evleneceği öğrenilen Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi bugün uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi. Aksöz'ün babası Zekeriya Aksöz ve annesi Ülfet Aksöz oğullarının cenazesini karşılamak için havalimanına gitti. Şehidin cenazesi akşam saatlerinde Sancaktepe Akpınar Mahallesi'ndeki Türk bayrakları ile donatılan baba evine getirilerek, helallik alındı. Şehidin baba evine Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür de geldi. Şehidin ailesi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Şehit İdris Aksöz'ün kardeşi Ramazan Aksöz, ağabeyinin tabutuna sarılarak ağladı. Şehidin cenazesi, alınan helallik ve okunan duaların ardından GATA morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi, yarın uçakla Nevsehir 'e gönderilerek, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Kaynak: DHA
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