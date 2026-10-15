Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti - Son Dakika
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Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti

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ABD'de Demokrat Parti adayı Jaime West, Cumhuriyetçi rakiplerine sert ifadelerle yüklenirken, "Bizde de silah var" diyerek dikkat çekti. Görüntülerdeki tavırlarıyla alkollü olup olmadığı sorgulandı. West, Indiana'daki seçimde Gary Keener Jr. ile yarışacak.

ABD'de Demokrat Parti adayı Jaime West, katıldığı canlı yayında sergilediği tavırlarla gündem oldu. Konuşmakta güçlük çektiği ve kelimeleri yuvarladığı izlenimi veren siyasetçi, Cumhuriyetçi rakiplerine yönelik sert ifadeler kullanırken, “Bizde de silah var” sözleriyle dikkat çekti. Görüntüleri izleyen bazı kişiler, West'in alkollü olup olmadığını sorguladı.

Indiana eyaletindeki Fayette County Belediye Meclisi 4. Bölge üyeliği için yarışan West, televizyon programında MAGA hareketini destekleyen Cumhuriyetçileri hedef aldı. Donald Trump destekçisi siyasetçileri ırkçılıkla suçlayan aday, bu kişilerin yeterince zeki olmadığını savundu.

Röportaj sırasında zaman zaman soruların tekrarlanmasını isteyen ve masaya vurarak sözlerini vurgulayan West, kendisinin de Cumhuriyetçiler tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Üç çocuk annesi siyasetçi, kendisine hakaret edildiğini ve Fayette County Şerifi'nin yeğeninin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti.

West'in açıklamalarına yanıt veren Fayette County Şerif Ofisi yöneticisi Zac Jones ise iddiayı reddeden ifadeler kullandı. Fox News Digital'a konuşan Jones, beş kız yeğeni olduğunu ve erkek yeğeninin bulunmadığını belirterek West'in kimi kastettiğini anlamadığını söyledi.

Röportajın sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı görüntüler karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Bazıları West'in konuşma tarzını eleştirirken, bazıları da adayın alkollü olup olmadığını sorguladı.

Fayette County'deki seçim yarışında Jaime West, Cumhuriyetçi aday Gary Keener Jr. ile karşı karşıya gelecek. The Sun gazetesi, konuyla ilgili açıklama almak üzere West'e ulaştı.

Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti
Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti
Amerika Birleşik DevletleriDemokrat PartiIndianaSon Dakika

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