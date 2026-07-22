Sosyal medyada açtığı canlı yayında firari suç örgütü lideri Sedat Peker ve ailesine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan Musa D. isimli şahıs, Şanlıurfa'daki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'da bulunan evine düzenlenen silahlı saldırıda vücudunun çeşitli bölgelerine kurşun isabet eden Musa D. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Musa D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Silahlı saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Sedat Peker › Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı - Son Dakika
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