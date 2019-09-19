Canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı
2 saat önce
Canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldıPakistan (DHA) ? Pakistan'da bir TV kanalındaki canlı yayın sırasında sandalyesi kırılan konuk yere yığıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:19 Kaynak: DHA
Canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı
Pakistan (DHA) ? Pakistan'da bir TV kanalındaki canlı yayın sırasında sandalyesi kırılan konuk yere yığıldı. Olay sonrası sunucunun ilginç yüz hareketleri ise sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
Pakistan'da yayın yapan GTV'deki canlı yayın sırasında söz hakkı kendisine gelen gazeteci Mazhar Barlas'ın sandalyesi kırıldı. Gazeteci, tam yoruma başladığı sırada meydana gelen olay ile yere yığıldı. Barlas'ın yere yığıldığını gören sunucunun yüz hareketleri ise sosyal medyada espri konusu olarak, çok sayıda yorum aldı.
Şarkıcı Haluk Levent, yoğun bakımda yatan Neslican Tay'ı ziyaret etti Sefa Doğanay davalık olduğu hayranı ile mahkemede karşı karşıya geldi Dehşet anları kamerada! 15 yaşındaki genç kızı, herkesin gözü önünde böyle boğdu Şarkıcı Sıla Gençoğlu, yıllardır birlikte çalıştığı Efe Bahadır ile yollarını ayırdıklarını duyurdu