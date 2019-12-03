Son Dakika Haberleri: Canpolat 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı
Son Dakika Yaşam Canpolat 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı - Son Dakika

Canpolat 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı

6 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Canpolat 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla bir mesaj yayımladı.


Canpolat, mesajında "Bizler toplum her bireyleri birer engelli adayı olduğumuzu unutmamalıyız. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durumdur. Bu sebeple her fırsatta engelli vatandaşlarımızı bağrımıza basarak, eşit ve değerli haklara sahip vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek temel vatandaşlık ve insani görevimizdir. Ülke toplumunun her katmanında engellerine rağmen hayat mücadelesini veren vatandaşlarımızın olması bizlere birer güç kaynağıdır. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu, bugün sağlıklı olmamızın yarınımızı garanti altına almadığını unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Dünya Engelliler Günü, Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
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