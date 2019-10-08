Son Dakika Haberleri: Çapa yaparken bacağını makineye kaptırdı
Son Dakika Güncel Çapa yaparken bacağını makineye kaptırdı

Çapa yaparken bacağını makineye kaptırdı

1 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bahçesini çapalayan kişi ayağını makineye kaptırdı.

Çapa yaparken bacağını makineye kaptırdı, System.String[]

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bahçesini çapalayan kişi ayağını makineye kaptırdı.

Alınan bilgiye göre, olay Ahlatlıburun köyünde meydana geldi.

Bahçesinde çapa makinesi ile çapalayan Şaban Aydın (60) bir anda bacağını makineye kaptırdı.

Yaşanan olay üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından Aydın, bacağında makinenin bir parçası ile birlikte ambulansla hastaneye sevk edildi.


Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aydın'ın tedavisi devam ediyor.

Şaban Aydın, Çanakkale, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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