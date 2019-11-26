Caprice gold mağdurlarının inşaattaki nöbeti sürüyor

KAMUOYUNDA Jet Fadıl olarak tanınan Fadıl Akgündüz'ün dün gece saatlerinde Bayrampaşa'da bulunan Caprice Gold inşaat alanına geldiği ve site yönetimin artık kendisinde olduğunu söylediği iddia edildi. Bu iddialar sonrası Caprice Gold mağdurları geceden beri ellerinde tapularla inşaatta nöbet tutuyor.

MALIMIZI ALINCAYA KADAR BURADAYIZ

Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu Buranın gerçek sahibi tapu sahipleridir. Fadıl Akgündüz'ün hiçbir hakkı yok. Tapu Genel Müdürlüğünün bize verdiği belgelerde adı geçmiyor. Biz çıktıktan sonra, bizim çıkışımızı takip etmişler. Sonra buraya gelmiş. Malımızı alıncaya kadar buradayız. Devletimiz bize sahip çıksın dedi.

BİNANIN ÜZERİNDE HİÇBİR HAKKI YOK

Mağdurlardan Leyla Metehanoğlu 'Dün gece burayı güvenlikçilere teslim ettik, çıktık. Çıktıktan 20 dakika sonra, güvenlikçi arkadaşlar bizi aradı. Fadıl bey buraya geldi. Bizi buradan polislerle birlikte dışarı çıkarıyor. Geri geldik buraya, geldiğimizde yeni çıkmış. Bina benim, diyor. Binanın üzerinde hiçbir hakkı yok. Buranın 612 bölümü var ve bu bölümlerin iki katı satış yapmış. Biz tapu dairesinden bu bilgileri çıkardık. Kaç oda olduğunu, ne kadarını satabilir hepsini tespit ettik. Toplam 28 bin, tapusu elinde 7 bin 500 civarı mağdur var. Hemen sosyal medyadan yazışmalarımız başladı. Mağdurlarla. En yakın çevredekiler önce buraya gelmeye başladı. Geldiğimizde de bayağı kalabalıktı. Göremedik kaçmış diye konuştu.