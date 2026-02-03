Caroline Lang, Epstein Skandalı Nedeniyle İstifa Etti

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde adı geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang'ın kızı Caroline Lang, yöneticisi olduğu yapımcı sendikasındaki görevinden istifa etti.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, dikkati çeken isimler arasında eski Fransız Bakan Lang ve kızı Caroline Lang da yer aldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mediapart sitesinin eski Fransız Bakan'ın kızının Epstein ile arasındaki mali bağları ortaya çıkarmasının ardından Caroline Lang, Bağımsız Yapımcılar Sendikasındaki (SPI) genel sekreter görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Caroline Lang, basına yaptığı yazılı açıklamada, bu durumun SPI'yi etkilemesini istemediğini belirtirken, Epstein ile 2012'de "cömert hayırseverler" vasıtasıyla tanıştığını söyledi.

Bu "hayırseverlerin", genç sanatçıların eserlerini satın almak için "tamamen meşru bir fon oluşturulması" yönündeki fikrinin kendisine de o dönem makul geldiğini ifade eden Caroline Lang, Epstein'ın yaptıkları ortaya çıkınca ilgili kuruluştaki görevinden istifa ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Jack Lang ise Epstein ile bağlantıda olduğunu ancak o dönem söz konusu ismin "böyle bir suç şebekesinin merkezinde" olduğuna dair hiçbir şey bulunmadığını savundu.

Mediapart internet sitesi, Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgelere dayandırdığı haberde, Epstein'ın 2016'da "vergi cenneti" olarak da bilinen ABD'ye ait Virgin Adaları'nda kurduğu bir şirketin hisselerinin yarısının Caroline Lang'a ait olduğunu ortaya koymuştu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.