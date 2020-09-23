Çarşamba Belediyesinde 'termal' önlem - Son Dakika

Çarşamba Belediyesinde 'termal' önlem

Çarşamba Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı 'termal kamera sistemi' kuruldu.

Çarşamba Belediyesinde 'termal' önlem, System.String[]

Çarşamba Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı 'termal kamera sistemi' kuruldu.

Korona virüs salgınına karşı tedbirlerin sıklaştırıldığı Çarşamba Belediyesinde son olarak termal kamera sistemi yerleştirilerek belediye binasına gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor. Ateş ölçümü işlemlerinin ardından HES kodu sorgusu yapılıyor. Ateş ölçümü ve HES kodu sorgusunda herhangi bir olumsuzluk çıkmaması halinde vatandaşlar belediye binasına alınarak işlemlerinin yapılmasına yardımcı olunuyor. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çarşamba Belediyesinde 'termal' önlem - Son Dakika

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