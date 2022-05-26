Çarşamba'da kıl biber hasadına başlandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kıl biberinin hasadına başlandı.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çaltı Mahallesi'ndeki serasında kıl biber üreten Orhan Karataş'ı ziyaret etti.

Çarşamba kıl biberinin rağbet gören bir ürün olduğunu belirten Aydemir, "Aroması ve tadıyla rağbet görüyor. Mart ayının 20'si itibarıyla üreticimiz, fidelerini toprakla buluşturdu ancak hava sıcaklarının 15 gün geç artması nedeniyle ürün geç oldu. Artık üreticilerimiz ürününü toplamaya başladı." dedi.

Karataş da maliyetlerin arttığını dile getirerek, "Çarşamba'nın kıl biberi pazarda rağbet görüyor ancak gübre ve mazot fiyatlarının yükselmesi nedeniyle zarar ediyoruz. Devletimizden ve büyüklerimizden yardım bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çaltı Mahallesi Muhtarı Murat Çıtak ise Çarşamba kıl biberinin pazarda rağbet gören bir ürün olması dolayısıyla ellerinden geldiğince üretim yaparak vatandaşlarla buluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.