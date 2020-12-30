Casper, 2020'nin en çok oynanan oyunlarını açıkladı - Son Dakika

Casper, 2020'nin en çok oynanan oyunlarını açıkladı

30.12.2020 14:27
Casper, 2020'nin en çok oynanan oyunlarını açıkladı, System.String[]

Casper Türkiye, 2020 yılında en çok oynanan oyunun "PUBG Mobile" olduğunu duyurduCasper Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı, salgının da etkisiyle oyunlara daha fazla ilgi gösterilen bir yıl oldu.

Casper Türkiye, 2020 yılında en çok oynanan oyunun "PUBG Mobile" olduğunu duyurdu

Casper Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı, salgının da etkisiyle oyunlara daha fazla ilgi gösterilen bir yıl oldu. E-spor oyunları başta olmak üzere oyunlar arasında artan rekabet, büyük beklenti oluşturan oyunların da piyasaya sunulması, 2020 yılının oyun sektörü için oldukça verimli geçmesini sağladı.

Açıklamaya göre, 2020'de tüm dünyada ve Türkiye'de oyun dünyasına artan bu ilgi karşısında bilgisayar teknolojileri de bu ilgiyi karşılayacak oyun teknolojilerine yatırım yapmaya devam etti. Excalibur da oyun dünyasının gelişen teknolojilerine uygun ürün ve donanımları oyun severlerle buluşturdu.

2020 yılını geride bırakırken en çok oynanan ve ilgi gören 7 oyunlar ise sırasıyla "PUBG Mobile, Call of Duty: Warzone, World of Warcraft, Valorant, Fall Guys: Ultimate Knockout, League of Legends ve Lords Mobile" şeklinde belirlendi.

Öte yandan, oyun dünyasının sıkı takipçisi Excalibur ile 2020'nin tüm popüler oyunlarını yüksek performansta oynamak mümkün olurken, Şirket'in oyun bilgisayarı sayfasında da kişiye özel oyun bilgisayarı tasarlanabiliyor.

oyunlar, Türkiye, Casper, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Casper, 2020'nin en çok oynanan oyunlarını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Yemen'deki patlama saniye saniye kamerada CHP'li Manyas Belediyesi, asgari ücreti 4 bin 200 TL yaptı Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica Türk vatandaşlığına başvurdu Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada belirlenen yerler turistlere kapalı olacak Yeni ekonomi yönetiminin hamleleri işe yaradı! Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi         
14:01
2020'de en çok haber olan sosyal medya fenomenleri! Selin Ciğerci ve Danla Bilic kıyasıya yarıştı 2020'de en çok haber olan sosyal medya fenomenleri! Selin Ciğerci ve Danla Bilic kıyasıya yarıştı         
13:49
Zeki Çelik, Ligue 1'de yılın en iyi 11'ine seçildi Zeki Çelik, Ligue 1'de yılın en iyi 11'ine seçildi         
13:43
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor         
11:55
Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu         
11:21
706 gündür kayıp Buse'nin babasından yürek yakan paylaşım: Sen gittin de bulamadık 706 gündür kayıp Buse'nin babasından yürek yakan paylaşım: Sen gittin de bulamadık         
11:01
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum         
09:18
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 14:31:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Casper, 2020'nin en çok oynanan oyunlarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei