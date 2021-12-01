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Castrol Ford Team Türkiye, "Markalar", "Gençler" ve "İki Çeker" şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika

Castrol Ford Team Türkiye, "Markalar", "Gençler" ve "İki Çeker" şampiyonluğuna ulaştı

01.12.2021 10:25
Castrol Ford Team Türkiye, "Markalar", "Gençler" ve "İki Çeker" şampiyonluğuna ulaştı

Castrol Ford Team Türkiye, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda "Markalar", "Gençler" ve "İki Çeker" Şampiyonu olarak Türkiye'de hedeflediği bütün unvanları kazandı.

Castrol Ford Team Türkiye, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda "Markalar", "Gençler" ve "İki Çeker" Şampiyonu olarak Türkiye'de hedeflediği bütün unvanları kazandı.

Ford Otosan açıklamasına göre, Castrol Ford Team Türkiye, Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ve son ayağı olan İstanbul Rallisi'ni başarıyla tamamladı.

Kasım ayı başında Türkiye'ye ilk kez Avrupa Ralli Kupası Gençler Şampiyonluğu ve İki Çeker Şampiyonluğu'nu Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever ile kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda "Markalar", "Gençler" ve "İki Çeker" şampiyonu olarak Türkiye'de hedeflediği bütün unvanları kazandı. Castrol Ford Team Türkiye, böylece Shell Helix 2021 Türkiye Ralli "Markalar" şampiyonluğunu kazanarak toplamda 15. "Markalar" ve "Takımlar" şampiyonluğunu elde etti ve kırılması zor bir rekoru daha da geliştirmiş oldu.

Emre Hasbay-Burak Erdener ikilisinden iki şampiyonluk birden

Türk ralli sporunda genç pilotları desteklemeyi amaç edinmiş Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotlarından Emre Hasbay İstanbul Rallisi sonunda otomobili Ford Fiesta R2T ile Shell Helix 2021 Türkiye Ralli "Genç Pilotlar" şampiyonu olurken, aynı zamanda co-pilotu Burak Erdener ile Shell Helix 2021 Türkiye Ralli "İki Çeker" şampiyonluğunu da kazandı.

Ali Türkkan, her yarışta daha da hızlanıyor

Castrol Ford Team Türkiye'nin, Türkiye'ye bu yıl Avrupa Ralli Kupası "Gençler" ve "İki Çeker" şampiyonluklarını kazandıran genç pilotu Ali Türkkan, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda iki rallide yarış dışı kalmasına rağmen finişe ulaştığı rallilerde güçlü iki çeker otomobili Ford Fiesta Rally4 ile gösterdiği yüksek performansıyla takım arkadaşı Emre Hasbay'ın hemen arkasında hem Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda hem de "Gençler" ve "Pilotlar" şampiyonalarını ikinci sırada bitirdi.

Batuhan Memişyazıcı'nın "Co-pilotlar" şampiyonluğunu kazanma ihtimali devam ediyor

Bu yıl 4 çeker Ford Fiesta R5 ile ilk sezonunu geçiren Ümit Can Özdemir, yeni otomobiline alışmak için başladığı ralli sezonunda aracına fazlasıyla alıştığını gösterdi ve sezonun son iki yarışını kazanarak Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nı kıl payı farkla 2. sırada bitirdi.

Tecrübeli co-pilotu Batuhan Memişyazıcı'nın ise Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Co-Pilot Şampiyonası'nı kazanma ihtimali hala söz konusu. Rakibinin bir yarışa farklı bir co-pilot ile katılması nedeniyle sezonu eşit puanla bitiren Batuhan Memişyazıcı, temyiz kararından sonra Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Co-Pilot Şampiyonluğu'nu kazanabilir.

Mahalli Kupalarda da birincilikler Castrol Ford Team Türkiye pilotlarının

Türkiye Ralli Şampiyonası yarışlarının içerisinde "Mahalli Kupa" olarak koşulan Şevki Gökerman Ralli Kupası'nda yarışan Okan Tanrıverdi-Sevilay Genç ikilisi, Ford Fiesta R2 ile 2021 yılında kupanın galibi oldular.

Şevki Gökerman Ralli Kupası ikinciliğini ve "Kategori 3" birinciliklerini ise Ford Fiesta ST aracı ile Fiesta Rally Cup pilotu Emrah Ali Başo kazandı.

Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl 15. şampiyonluğuna ulaştı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda aynı anda 20'nin üzerinde otomobil yarıştıran Castrol Ford Team, Türkiye'de ralli sporunun altyapısına destek sağlamaya devam ediyor.

Şampiyonada en çok tercih edilen otomobil markası olan Ford, hem performansı hem de sağlamlığıyla öne çıktı. Sezon başından beri Türkiye Rallisi "Markalar" Şampiyonası'nda liderliğini sürdüren Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl 15. kez şampiyonluğa ulaşarak 2021 Türkiye Ralli "Markalar" ve "Gençler" şampiyonluğu ve 2021 Türkiye Rallisi "İki Çeker" şampiyonluğunu da müzesine taşımayı başardı.

Türkiye, Shell, Ralli, Ford, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Castrol Ford Team Türkiye, 'Markalar', 'Gençler' ve 'İki Çeker' şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Castrol Ford Team Türkiye, "Markalar", "Gençler" ve "İki Çeker" şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika
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