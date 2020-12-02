Korona virüs dedektifleri... Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar - Son Dakika

Korona virüs dedektifleri... Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar

02.12.2020 12:12

- Korona virüs dedektifleri...Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar Karantinadaki evlere bekçi denetimi Bursa Emniyet Müdürlüğü korona virüsle mücadelede üstün görev yürütüyor.

- Korona virüs dedektifleri... Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar

Karantinadaki evlere bekçi denetimi

BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü korona virüsle mücadelede üstün görev yürütüyor. Bursa'nın 17 ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan aileler ve temaslı olduğu için karantinadaki kişiler; bekçiler tarafından takip ediliyor. Bekçiler her gün evlerine kontrol amaçlı gittiği karantinadaki kişilere camdan ya da balkondan denetim yapıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen FİTAS uygulamasına ( Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) Emniyet Müdürlüğü de ciddi destek veriyor.

Osmangazi ilçesine bağlı Merinos Polis Merkezi bekçileri her gün düzenli olarak telefonlarından açtıkları bu uygulama ile Covid-19 testi pozitif çıkan aileleri kapı önlerine kadar gidip denetliyor. Evde olmayan hastalara ilk olarak tutanak tutuluyor. İkinci kez evde olmama durumunda ise bekçiler tarafından cezai işlem uygulanıyor.

Uygulama nasıl işliyor?

Korona testi pozitif çıkan yada temaslılar için ev karantinası mecburiyeti bulunuyor. Denetleme esnasında Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi'ndeki karantina evlerinde kontroller gerçekleşti. İlk olarak telefonla irtibat kurdukları kişilerin TC kimlik numarasını isteyen bekçiler, evlerinin camlarına çıkmasını rica ederek kişilerin karantinaya uyup uymadığını bu şekilde takip altına alıyorlar.

Ambulanslar evden tedavi sürecine destek oluyor

Covid-19'lu vatandaşlar denetim sırasında hastalıkla mücadelede yaşadıklarını anlattılar. Ailelerden bazıları, karantina süreci boyunca kesinlikle bir ağrı sızı yaşamadığını ve hastalığı evde iyi beslenerek atlattıkları bu süreçte herhangi bir problemlerinin olmadığını ifade ederken, bazı hastalar ise aile içerisindeki diğer bireylerin daha ağır geçirdiğini ve arada bir ambulans ekiplerinin kontrole gelerek tedavi edildiğini ifade etti.

Korona virüs dedektifleri... Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar
Korona virüs dedektifleri... Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar
Korona virüs dedektifleri... Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar
Korona virüs dedektifleri... Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar
Korona virüs dedektifleri... Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar
Korona virüs dedektifleri... Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs dedektifleri... Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar - Son Dakika


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