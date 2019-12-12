Çatak otogarı hizmete açıldı - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde büyükşehir belediyesi tarafından yaptırılan otobüs terminalinin açılışı yapıldı.



Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Çatak'a inşa edilen otogarın açılışı, ilçe halkının yoğun katılımıyla yapıldı. Açılış programına Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, "Yeni otogarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İlçemizin ilk otogarı Van Büyükşehir Belediyemiz tarafından 2 bin 640 metrekarelik alan üzerinde, 30 peron ve 210 metrekarelik idari binadan oluşmaktadır. İlçemizde otogar olmamasından dolayı mahalle ve köylerden gelen toplu ulaşım araçları cadde ve sokaklara gelişi güzel park yapıyorlardı. Bu durum hem çevre kirliliği hem de görüntü kirliliğine neden oluyordu. Yeni otogar sayesinde bütün toplu taşıma araçları tek noktadan hizmet verirken, mahallelerden gelen toplu taşıma araçlarının cadde ve sokaklara park ederek trafiği aksatmalarının da önüne geçilecek. Başta Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez ve ekibine, otogar yapımında emeği geçenlere, açılış sevincimize ortak olan siz değerli misafirlerimize şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.



Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, araçların ilçe merkezinde park etmesinden dolayı yaşanan sıkıntıyı hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Yeni otogar sayesinde bu sorun giderilmiş oldu. Bu hizmette emeği geçenlere teşekkür ediyor, yatırımların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Yeni otogarımız Çatak'ımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmaların akabinde dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesilerek otogar hizmete sunuldu. - VAN