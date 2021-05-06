Çatalca'da çeltik ekiminde yeni dönem - Son Dakika

Çatalca ilçesinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarımsal Üretimin Arttırılması" projesi kapsamında 15 çiftçiye tohum ve damla sulama sistemi hibe edildi. Projenin tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bu projeyle çiftçimize tohum ve damlama sistemlerini hibe olarak vereceğiz. Projeye, 15 çiftçimizle bin dekar alanda başlayacağız. Bugün 13,5 ton tohum ve yaklaşık 750 bin metrede damla sulama sistemi dağıtımını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde su tasarrufu, tarımsal verimin arttırılması ve çeltik konusunda dışa bağımlılığın azaltılması adına Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından "Tarımsal Üretimin Arttırılması" projesi başlatıldı. Proje kapsamında başlangıçta 15 çiftçiye toplamda 13,5 ton tohum ve 750 bin metre damla sulama sistemi dağıtılırken, gelecek yıllarda ise daha geniş üretim sahalarına ulaşılması hedeflendi. Büyük ve önemli bir projeye imza attıklarını ifade eden İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ise, "Bugün burada gerçekten yüz akı bir proje ile birlikteyiz. Bitkisel üretim genel müdürlüğümüz tarafından yürütülen 3 milyon liralık bir projenin başlangıcını yapıyoruz. Çatalca ilçemizde damlama sulama ile yeni çeltik ekimi sahaları oluşturmayı amaçlıyoruz bu projeyle. Geçmişte tava yöntemiyle üretilen ve çok su harcayan çeltik üretimini, damlama sulama yöntemiyle yarı yarıya daha az su kullanılarak üretmek için bu projeyi hazırladık. Bu projenin ilerleyen safhalarında ise daha geniş üretim alanlarında çeltik üretilmesini destekleyeceğiz" dedi.

"Çeltikten dönüm başı 3 bin 500 ile 5 bin lira arasında kar elde ediliyor"

Projenin tüm Türkiye'ye büyük faydalar sağlayacağına dikkat çeken Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, "Bu yapılan projeyle İstanbul başta olmak üzere Türkiye'ye bir nebzede olsa katkımız olacağını düşünüyorum. Bu bölgede babalarımızın bir alışkanlığı var, her yıl buğday ve ay çiçeği ekerler. Ama bu değişiyor artık. Artık buğday ve ay çiçeğinden aldıkları verimin çok daha fazlasını çeltikten alacak bölge halkımız. Verilen bilgiler çok güzel, kırsal bir alanda bile çok fazla verim alınıyor. Çeltikten dönüm başı 3 bin 500 ile 5 bin lira arasında kar elde ediliyor. Yani en kötü ihtimalle 3 bin 500 lira dönüm başından çiftçiye para kazandırıyor. Maliyet bakımından ise buğdaydan da, ay çiçeğinden de daha az maliyeti oluyor. İlerleyen yıllarda bilinçli tarım yöntemleri ile bu verimin ve karın artacağına inanıyorum. Bir de Çatalca'nın su havzası bölgesinde olduğundan barajlardan dolayı sorun yaşıyorduk ama bu sistemle hem barajlarımızı, hem de suyumuzu korumuş olacağız" diye konuştu.

"Bir taraftan sularımızı korumuş olacağız, diğer taraftan ise tarımsal üretimi arttıracağız"

Çatalca'nın su havzasına yakınlığına dikkat çeken Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, "Üretim metodunun değişmesi de çok önemli. Çatalca biliyorsunuz İstanbul'un su havzasında ve bu sebeple sularımızı da korumamız lazım. Bu noktada modern tarım sulama ekipmanlarımızın çiftçilerimize ulaştırılması ve çiftçilerimizin desteklenmesi çok önemli diye düşünüyorum. Bir taraftan sularımızı korumuş olacağız, diğer taraftan ise tarımsal üretimi arttıracağız. Tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Daha maliyetsiz ve az su harcayan damlama sulama yöntemiyle çeltik ekmeye başlıyoruz"

Yerel çiftçilerin bu projeyle daha fazla kazanç sağlayacağını ve daha fazla su tasarrufu yapacağını vurgulayan çiftçi Murat Sirkeci," Bölgemizde başlatılan destekleme projesiyle bu işe girmeyi düşündük. Çocukluğumuzdan bu yana çiftçilik yapmaktayız, bu iş baba mesleğimiz. Daha önceden tava sulama yöntemiyle çeltik ekiyorduk ama artık daha verimli, maliyetsiz ve az su harcayan damlama sulama yöntemiyle çeltik ekmeye başlıyoruz. Bu sene 170 dekar alanda damlama sulama yöntemiyle devlet destekli bir şekilde ekim yapacağız" diye konuştu.

Başka bir çiftçi Taner Kızıler ise, "Geçen yıl 12 dekar bir alanda damlama sulama yöntemini denedim ve başarılı oldum. 3 yüz 50 kilogram dönüm başına verim aldım. Bu sene ise İl ve ilçe tarım müdürlüklerinin yardımıyla daha fazla alanda ekim yaptık, inşallah daha iyi olacak" diye konuştu. - İSTANBUL