Çavdarhisar ilçe pazarında sadece sebze meyve satılacak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Çavdarhisar ilçe pazarında sadece sebze meyve satılacak - Son Dakika

Çavdarhisar ilçe pazarında sadece sebze meyve satılacak

6 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde her hafta Çarşamba günleri kurulan ilçe pazarında sadece sebze meyve satışına izin verileceği açıklandı.

Çavdarhisar ilçe pazarında sadece sebze meyve satılacak, System.String[]

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde her hafta Çarşamba günleri kurulan ilçe pazarında sadece sebze meyve satışına izin verileceği açıklandı.


Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Yeni tip Korona virüs salgınından ilçemizi korumak ve salgının yayılmasını önlemek maksadıyla, ilçemizde her hafta Çarşamba günü kurulan Çavdarhisar İlçe pazarında sadece sebze ve meyve ve bakkal tezgahlarının açılmasına izin verilecektir. Tuhafiye ve konfeksiyon satışına izin verilmeyecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarızın ihtiyaçları için, kaymakamlığımız ve belediyemiz bünyasinde kurulan ekipler tarafından ihtiyaçları karşılanıp adreslerine teslim edilecektir" dedi. - KÜTAHYA

Halil Başer, Çavdarhisar, Çarşamba, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:52 Kaynak: İHA

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