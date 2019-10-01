Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, avrupa konseyi eski genel sekreteri jagland ile görüştü
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Çavuşoğlu, avrupa konseyi eski genel sekreteri jagland ile görüştü

1 saat önce

Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü.

Çavuşoğlu, avrupa konseyi eski genel sekreteri jagland ile görüştü, System.String[]

Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu'nun, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüşmesi

Thorbjorn Jagland, Avrupa Konseyi, Strazburg, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:22 Kaynak: DHA
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