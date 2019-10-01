Çavuşoğlu, avrupa konseyi eski genel sekreteri jagland ile görüştü
1 saat önce
Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:22 Kaynak: DHA
Avrupa Konseyi 70'inci Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Fransa'nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü.
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-Çavuşoğlu'nun, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüşmesi
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