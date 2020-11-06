Çavuşoğlu, GDAÜ Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Çavuşoğlu, GDAÜ Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı basın toplantısında konuştu: (1)

06.11.2020 15:09
Çavuşoğlu, GDAÜ Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı basın toplantısında konuştu: (1), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesine ilişkin, "İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesine ilişkin, "İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da başkanlığını üstlendiği Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) içinde gerek dayanışma adı altında gerek üye ülkeleri destekleme anlayışından dolayı çifte standardın açık bir çekilde sergilenmeye başladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bir taraftan en kutsal değerlere saldıraların ifade özgürlüğü olarak değerlendirildiğini, diğer taraftan kendilerine yönelik en ufak eleştirelerin ifade özgürlüğü dışında saldırı olarak değerlendirildiğini aktardı.

"Ayrımcılığı insanlık suçu olarak görüyoruz"

Çavuşoğlu, Fransa'da Eğitim Bakanı Blanquer'in konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesine ilişkin ise "İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllardır Avrupa'da ayrımcılık ve yabancı düşmanlığını arttığına işaret eden Çavuşoğlu, "Biz her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, durumun giderek daha da kötüye gittiğine işaret ederek "Avrupa'da bunu durduracak sağ duyulu siyasetçilerden de yoksunuz." dedi.

"ABD'yle ilişkilerimizi siyaset üstü görüyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, ABD'de seçimlerindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirilmesinin sorulması üzerine, seçimlerin beklendiği gibi çok çekişmeli geçtiğini belirterek seçim ortamında da gerginliklerin olduğunu gördüklerini ifade etti.

Daha önce meydana gelen bazı olaylardan ötürü de toplumda gerginliğin ve bölünmenin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Tabii bundan kaygı duyuyoruz. Hiçbir ülkenin bu şekilde bölünmesini veya toplum içinde bu kadar derin bölünmenin olmasını da istemeyiz ama bu tabii iç meselesi olduğu için bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Temennimi söylüyorum." dedi.

Çavuşoğlu, seçimlerde halihazırda oyların sayılmadığı çok az sayıda eyaletin kaldığına değinerek şöyle konuştu:

"Bu süreçte, oy sayma sürecinin de demokratik ve şeffaf bir şekilde olmasını temenni ederiz. Tarafların itirazları var. Bakalım nasıl neticelenecek. Sonuçta Amerikan halkının verdiği karara, başta Amerikan siyasetçiler olmak üzere herkes gibi bizler de saygı duymak zorundayız. Türkiye olarak sadece bizim iktidarlarımız döneminde değil, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarları döneminde değil, geçmişte de farklı yönetimlerle çalıştık. Demokrat ve Cumhuriyetçi yönetimlerle çalıştık ve ilişkilerimizi parti üstü ya da siyaset üstü görüyoruz. Bu her zaman sahada böyle oldu mu? Olmadı."

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimlerde ikili ilişkilerde inişli çıkılı dönemler olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, öte yandan, seçim öncesi açıklamaların da farklı olduğunu gördüklerini kaydetti. Çavuşoğlu, "Dolayısıyla, Türkiye olarak kim seçilirse seçilsin, aynı anlayışla herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız." dedi.

ABD halkı tarafından kim göreve getirilirse getirilsin Türkiye'nin ilişkileri geliştirme konusunda samimi tutum sergileyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Var olan sorunlar konusunda da samimi adımlar atmak istiyoruz. Bu samimi adımların karşılığını da ABD yönetiminden elbette görmek isteriz." dedi.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Fransa, Jean, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, GDAÜ Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı basın toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika


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