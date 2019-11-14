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Çavuşoğlu, isveç dışişleri bakanı ann linde ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştüABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:40 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü
ABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.
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