Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, isveç dışişleri bakanı ann linde ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, isveç dışişleri bakanı ann linde ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, isveç dışişleri bakanı ann linde ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştüABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü

ABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Çavuşoğlu, isveç dışişleri bakanı ann linde ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Washington, İsveç, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:40 Kaynak: DHA
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