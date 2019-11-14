Çavuşoğlu, isveç dışişleri bakanı ann linde ile görüştü

Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü

ABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.